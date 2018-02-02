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Сибирские автоперевозчики потребовали у Путина отменить транспортный налог

, ИА "Амител"
Соответствующий запрос отправлен в Госдуму, правительству и президенту

Фото: www.osk-natan.pl

Сибирская ассоциация автоперевозчиков подготовила обращение к президенту, федеральному правительству и Госдуме с требованием отменить транспортный налог, сообщает "НДН.инфо".

"С 1 января 2018 года акцизы на ГСМ в России увеличились на 50 копеек за литр, а с 1 июля 2018 года планируется новое повышение. Для автовладельцев это означает существенное увеличение финансовой нагрузки. При этом, кроме акциза на топливо, владельцы машин платят еще и транспортный налог. По сути, они подвергаются двойному налогообложению. А владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вынуждены платить трижды — с них взимается еще и плата за возмещение вреда федеральным трассам", — сказано в документе, опубликованном на сайте.

В требовании перевозчики сослались на то, что во многих странах транспортный налог включен в стоимость ГСМ. Это обеспечивает и его стопроцентную собираемость, и принцип социальной справедливости.

Также автоперевозчики напомнили о том, что ранее президент России Владимир Путин лично высказывался в поддержку принципа справедливой замены транспортного налога акцизом на топливо. В 2012 году, как отмечает издание, Федерация автовладельцев России собрала более 100 тысяч подписей за отмену транспортного налога.

Отметим, что 1 февраля в Новосибирске прошел круглый стол на данную тему. В мероприятии приняли участие президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, председатель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, а также депутат Государственной Думы РФ Вера Ганзя. Последняя, выступающая за отмену транспортного налога, считает, что федеральный Минтранс не идет на этот шаг, находясь под давлением федерального правительства.

С депутатом не согласились представители ассоциаций перевозчиков Сергей Максимов, призвавший к установке большего числа камер для увеличения сборов системой "Платон", и Вячеслав Трунаев. По его мнению, нужно заставить оплачивать "Платон" всех автомобилистов.

Обращение сибирских перевозчиков Вера Ганзя на следующей неделе обещала лично передать в правительство России.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Партнёры

Комментарии

2.02.2018 13:19
Kimi

" Вячеслав Трунаев. По его мнению, нужно заставить оплачивать "Платон" всех автомобилистов."

Совсем уж охренели твари?

0  0
2.02.2018 13:24
Медведь-шатун

Больше можно - меньше не льзя, всё на выборы иначе кирдык.....

0  0
2.02.2018 13:27
- гость -

Бестолочи не понимают что все деньги идут на их дальнейшую лучшую жизнь, на развитие Крыма !

0  0
2.02.2018 13:37
- гость -

Срочно на выборы, в противном случае нам всем конец. Если все останется так как есть сейчас, бежать будет некуда.

0  0
2.02.2018 13:58
- гость -

Да кто они такие, чтобы у Путина требовать? Они должны униженно просить!

0  0
2.02.2018 14:04
- гость -

Надо эту Сибирскую ассоциацию автоперевозчиков на экстремизм проверить!

0  0
2.02.2018 14:05
Павсекакий

Да, путин перед выборами в 2012 году тоже предлагал отменить транспортный налог, заменив его акцизом. Акциз с того времени поднимали несколько раз, а ТН отменить "забыли".
И вот новые выборы - снова пора поговорить об отмене транспортного налога))

8  18
2.02.2018 14:08
- гость -

"Бестолочи не понимают что все деньги идут на их дальнейшую лучшую жизнь, на развитие Крыма !"
Ух как самокритично ты себя обозвал. Действительно, бестолочи не знают, что на Крым идут средства из стабилизационного фонда (на нацпроект, но ты-то готов Родину продать, или у тебя родина не Россия?!), а на деньги с Платона и в нашем крае пошли на дороги, ума много не надо сравнить - сколько налогов дорожных и Платона собрали в крае и сколько поступило, разница так в 10 +/- лапоть.

0  0
2.02.2018 14:17
689

Посмотрите на опыт других ,,писателей,, ничего не изменилось.
Может пора за ум взяться.
Только смена власти что то сможет решить.
Пока не начнем себя уважать и требовать ничего не измениться.
Почему бы не придти на выборы и не проголосовать всем вместе за одного кандидата.
Во власти ведь глупые,потому что не дооценивают народ,
За Грудинина ,в любом случае хуже не будет.

0  0
2.02.2018 14:50
- гость -

Хитрые едорасы, все про выборы трындят.
Не было честных выборов, значит обойдутся без явки.

0  0
2.02.2018 16:05
- гость -

При Б.Н.Ельцыне в России было 7 миллиардеров. При нынешней власти их стало 96, рост их числа составил 1270%. Вот все, что нужно знать об экономической политике в стране

0  0
2.02.2018 16:12
- гость -

При коммунистах и Б.Н.Ельцыне в России не было налога на квартиру. При нынешней власти появился и вырос в 16 раз. У меня с 200 до 3200 рублей. Вот все, что нужно знать об экономической политике в Стране.

0  0
2.02.2018 16:43
Doka

Выход есть: на Алтае ищут способы решить проблемы - "Сегодня наша страна стоит на сложном пути за суверенитет. Но пора выстраивать суверенную политику и в самой России. Мы настаиваем на изменении курса развития и изменении экономической политики, на отставке правительства. Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить. Но воля руководства страны есть", ....

0  0
2.02.2018 17:11
гость

И,когда же Вова накормит своего Ротенберга?Аппетит приходит во время еды,мы,конечно это понимаем,но ведь лопнуть можно.И ведь,как обнаглели,и выборы их уже не пугают.У Грудинина одним из пунктов идёт отмена "Платона"и транспортного налога,т.к.они уже компенсируются акцизами на топливо.Голосуем за него!

0  0
2.02.2018 19:21
- гость -

Это они со зла. Вова нипричем

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