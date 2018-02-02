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Сибирская ассоциация автоперевозчиков подготовила обращение к президенту, федеральному правительству и Госдуме с требованием отменить транспортный налог, сообщает "НДН.инфо".

"С 1 января 2018 года акцизы на ГСМ в России увеличились на 50 копеек за литр, а с 1 июля 2018 года планируется новое повышение. Для автовладельцев это означает существенное увеличение финансовой нагрузки. При этом, кроме акциза на топливо, владельцы машин платят еще и транспортный налог. По сути, они подвергаются двойному налогообложению. А владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вынуждены платить трижды — с них взимается еще и плата за возмещение вреда федеральным трассам", — сказано в документе, опубликованном на сайте.

В требовании перевозчики сослались на то, что во многих странах транспортный налог включен в стоимость ГСМ. Это обеспечивает и его стопроцентную собираемость, и принцип социальной справедливости.

Также автоперевозчики напомнили о том, что ранее президент России Владимир Путин лично высказывался в поддержку принципа справедливой замены транспортного налога акцизом на топливо. В 2012 году, как отмечает издание, Федерация автовладельцев России собрала более 100 тысяч подписей за отмену транспортного налога.

Отметим, что 1 февраля в Новосибирске прошел круглый стол на данную тему. В мероприятии приняли участие президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, председатель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, а также депутат Государственной Думы РФ Вера Ганзя. Последняя, выступающая за отмену транспортного налога, считает, что федеральный Минтранс не идет на этот шаг, находясь под давлением федерального правительства.

С депутатом не согласились представители ассоциаций перевозчиков Сергей Максимов, призвавший к установке большего числа камер для увеличения сборов системой "Платон", и Вячеслав Трунаев. По его мнению, нужно заставить оплачивать "Платон" всех автомобилистов.

Обращение сибирских перевозчиков Вера Ганзя на следующей неделе обещала лично передать в правительство России.