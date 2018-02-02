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Тракторист-машинист в Алтайском крае предстанет перед судом за смертельный наезд на своего коллегу.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине инкриминируют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Установлено, что в сентябре прошлого года тракторист-машинист одного из сельхозпредприятий Змеиногорского района, управляя автопогрузчиком, не убедился в отсутствии людей, не подал звуковой сигнал, в результате чего совершил наезд на электрогазосварщика данного предприятия. Последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.