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Ежедневник: чем запомнилось 4 февраля

, ИА "Амител"
 
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4 февраля в мировой истории

В разные годы 4 февраля был днем серьезных научных и государственных вопросов.

4 февраля 1722-го стало датой появления в Российской империи закона о порядке государственной службы. Так называемый "Табель о рангах" Петра I который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

А в 1857 в этот день быть показан неандерталец — останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Такое название он получил от места находки — долина Неандерталь в Германии.

В 1932 году, 86 лет назад открылись III зимние Олимпийские игры. Они прошли в американском Лейк-Плэсиди. Эти игры были не самыми массовым, из-за мирового финансового кризиса многие спортсмены просто не имели возможности их посетить. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 17 стран. А в этот же день в 1976 году открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).

В 1944 году в этот февральский день было совершено важнейшее научное открытие — ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

4 февраля 1945 состоялась важнейшее историческое событие — началась Крымская (Ялтинская) конференция. Глав союзных государств антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны собрались за одним столом, чтобы обсудить послевоенный мировой порядок. СССР представлял вождь Иосиф Сталин, США — президент Франклин Рузвельт, а Великобританию — премьер-министр Уинстон Черчилль.

И из новенького — в 2004 году начала работу социальная сеть Facebook (в дословном переводе с английского — "Каталог лиц"). Тогда Марк Цукерберг был еще простым студентом.

А еще в этот день родились

1746 — польский и американский военный и политический деятель Тадеуш Костюшко

1873 — русский и советский писатель, автор произведений о природе Михаил Пришвин

1881 — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов

1881 —советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов

1933 — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР Игорь Кваша

1967 — советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков

И скончались

1694 — русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I Наталья Нарышкина

1894 — бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс

1940 — советский государственный и политический деятель, нарком НКВД Николай Ежов

2007 российский поэт, переводчик, автор текстов для "Nautilus Pompilius"Илья Кормильцев

2017 советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин


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