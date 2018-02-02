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Прокуратура выявила факт незаконного содержания медведей на базе отдыха в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, во время осмотра участка, арендуемого фирмой для размещения спортивно-охотничьего комплекса в окрестностях поселка Лесной Первомайского района, выявлено, что на территории базы работниками юрлица содержатся без разрешения два бурых медведя.

"Заведующий базой гражданин пояснил, что для собственных нужд без разрешения руководства привез и содержал медведей", — добавляют в прокуратуре.

В итоге любителя зверей привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 1000 рублей.

Также мужчина обратился в установленном законом порядке за оформлением разрешительной документации на содержание диких животных.