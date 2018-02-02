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Министерство здравоохранения Алтайского края утвердило кандидатуру нового главного врача онкодиспансера "Надежда". Как сообщили Amic.ru в ведомстве, 1 февраля на эту должность был назначен Игорь Вихлянов, который до этого времени занимал пост заместителя главного врача Кемеровского онкодиспансера.
О новом руководителе одного из крупнейших медицинских учреждений известно, что до своей работы в Кемеровской области он занимал пост заведующего отделением опухолей головы и шеи в онкодиспансере в Алтайском крае. Таким образом, он снова возвращается на работу в центр "Надежда", но уже в другом статусе.
Высшее медицинское образование Игорь Вихлянов получил в Томской области, где защитил докторскую диссертацию. Диплом выдан Томским ордена Трудового Красного Знамени медицинским институтом в 1987 году по специальности лечебное дело, квалификация врач.
Являлся научным редактором "Российского онкологического журнала".
В конце 2017 года алтайский Минздрав расторг контракт с прежним главным врачом "Надежды", председателем комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александром Лазаревым. Официальная формулировка — "достижение предельного возраста". Соответствующий приказ издан 28 декабря. В соответствии со статьей 350 ТК РФ должности руководителя и заместителя руководителя медицинской организации замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет. Учредитель вправе по представлению общего собрания (конференции) работников соответствующей медицинской организации продлить срок пребывания в должности руководителя медицинской организации до достижения им 70 лет. В случае с Александром Лазаревым так и происходило последние несколько лет.
Комментарии
Ротация коновалов в онкодиспансере "Безнадёга".
Настоящий врач и ученый! В отличие от предыдущего - ни врача, ни ученого, не доброй памяти
Наконец-то достойного человека нашли на этот пост. Профессионал своего дела!
Тож старенький, но тот совсем уж несменяемый был, хуже горькой редьки.
С таким позором свалил господин Лазарев.. с таким позором... коррупция....
Тяжело,и горько представить, что вы,неудачьники, будете говорить о Нашем законноизбраном?
А, что, великого и ужасного кто то уже меняет?
Лазарев много полезного сделал, зачем грязь лить. Но жажда трона всегда портит. Ушел бы вовремя, вспоминали бы с благодарностью. А так...почти с позором. Почему Россию не любят?! Потому как везде главенствует закон. А у нас? Плюют до сих пор в Брежнева, а путин уже дольше него . Положено 2 срока, и все, и никак не больше, во всех должностях, от президента, до зав кафедрой или отделением. А то 90 лет, а они театром руководят. Ну 70 лет, господа хорошие, ну природа, ну не так уже соображает человек, ему бы нагрести побольше на безбедную старость, а то, что хорошего дальше можно у нас ожидать, тем более пенсионерам?!
первое, какое право вы имеете использовать в своей статье использовать такие выражение "на решение Министерства вероятно повлиял коррупционный скандал" Вы должны работать с достоверной информацией, а не угадывать пальцем в небо.
В итоге, это называется КЛЕВЕТА. видимо ваша статья заказная, раз вы не боитесь последствий. Вы пользуетесь слухами сплетнями, вас не устраивает официальная формулировка — "достижение предельного возраста" и вы решаете высказать свое гнусное мнение.
Вы в своей статье указываете на то, что он "подозревается ...", вы понимаете то, что вы навешиваете на человека не подтвержденные факты. Кто вас, грязных сочинителей статей уполномочил утверждать такое серьезное обвинение. Вас надо под суд отдать за такое. Давно известны все СМИ, которые ублажают либеральным навальным и им подобным врагам нашего государства.
Вам нельзя доверять ни одну новость края, не допускать не до одного мероприятия. вы специально выбираете фото которые унижают достоинство человека.
Лазаревская подлиза, не кипишуй.
в твою сторону хочется покрутить у виска, детский сад какой то
есть люди, которые в курсе каковы главные причина отставки Лазарева, что происходило в онкодиспансере при нем, как продавались бесплатные места, как продавались бесплатные (оплаченные государством) препараты онкобольным и тд и тп. За опу взяли ворюг и спосто бессовестных людей (всех, кто был к команде (используя терминологию уголовного права - банду) Лазарева). Просто в преддверии выборов не нужен был скандал такого порядка, поэтому обошлись официальной терминологией и все списали на возраст.
Почему Вихлянов уехал в Кемерово? Здесь сожрали?