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Министерство здравоохранения Алтайского края утвердило кандидатуру нового главного врача онкодиспансера "Надежда". Как сообщили Amic.ru в ведомстве, 1 февраля на эту должность был назначен Игорь Вихлянов, который до этого времени занимал пост заместителя главного врача Кемеровского онкодиспансера.

О новом руководителе одного из крупнейших медицинских учреждений известно, что до своей работы в Кемеровской области он занимал пост заведующего отделением опухолей головы и шеи в онкодиспансере в Алтайском крае. Таким образом, он снова возвращается на работу в центр "Надежда", но уже в другом статусе.

Высшее медицинское образование Игорь Вихлянов получил в Томской области, где защитил докторскую диссертацию. Диплом выдан Томским ордена Трудового Красного Знамени медицинским институтом в 1987 году по специальности лечебное дело, квалификация врач.

Являлся научным редактором "Российского онкологического журнала".

В конце 2017 года алтайский Минздрав расторг контракт с прежним главным врачом "Надежды", председателем комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александром Лазаревым. Официальная формулировка — "достижение предельного возраста". Соответствующий приказ издан 28 декабря. В соответствии со статьей 350 ТК РФ должности руководителя и заместителя руководителя медицинской организации замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет. Учредитель вправе по представлению общего собрания (конференции) работников соответствующей медицинской организации продлить срок пребывания в должности руководителя медицинской организации до достижения им 70 лет. В случае с Александром Лазаревым так и происходило последние несколько лет.