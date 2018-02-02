Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Более 40 человек тушили пожар, произошедший в пятницу, 2 февраля, в частном жилом доме в Центральном районе Барнаула.

Как сообщили порталу в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании в деревянном доме на улице Фомина поступили в 10:10. Ликвидировать пожар удалось в 10:38.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 30 человек личного состава, 8 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 42 человек личного состава, 12 единиц техники", — уточнили в экстренном ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет.