Как сэкономить на продуктах, используя свой смартфон

С любым такое случалось — заходишь в продуктовый и с досадой замечаешь, что существенно переплатил за пакет сока или кусок сыра в соседнем магазине. Ваша досада по этому поводу понятно, как и наше общее желание сэкономить. За хлебом, молоком и другими продуктами мы ходим едва ли не каждый день, и было бы здорово делать это выгодно, без утомительных поездок в дальние гипермаркеты. Решение есть: просто возьмите в руки свой смартфон и поставьте хотя бы одно приложений из нашей подборки, подготовленной вместе с экспертами МТС.

"Покупки по акциям"

Важный плюс этого приложения в том, что оно рассчитано не только на москвичей, но и на жителей всей страны – выбирайте свой регион и город, находите скидку на нужный вам товар в пару касаний.

В программе собрана информация о текущих скидках и их продолжительности в магазинах "Пятерочка", "Авоська", "Билла", "Виктория", "Дикси", "Карусель", "Магнит", "Перекресток" и так далее. Для поиска вы можете выбрать продукт, категорию товаров или магазин, узнать и сравнить цены. И это касается не только съестного.

Приложение с понятным интерфейсом

Представлены скидки во всех продуктовых сетях города

Кстати, просматривая предложения, можно составлять собственные списки, чтобы потом не забыть купить что-то важное. Сохраненные товары затем можно найти в разделе "Список акций".

"Скидки"

Ещё одно универсальное приложение, позволяющее находить скидки не только в продуктовых сетях, но и заодно в магазинах одежды, парфюмерии и косметики, гаджетов и бытовой техники – всего более 1000 магазинов. На любой товар можно поставить уведомление о появлении на него скидки – удобно при планировании крупных покупок.

Панели управления слева и внизу помогут найти нужный товар

Искать товары удобно в "Категориях" PrevNext

Ещё один плюс приложения – в нём найдутся скидки для магазинов 24 стран мира, а значит, программа может вам пригодится и в путешествиях. Достаточно выбрать страну, в которой вы сейчас находитесь, и вы получите список всех ближайших магазинов и акций в них, узнав цены в местной валюте.

С помощью приложений вы можете узнавать о скидках в ближайшем магазине и выяснять, в каком из магазинов по соседству нужные вам продукты дешевле

Недостаток тоже имеется: нет разделения по городам выбранной вами страны. Пожалуй, полезность программы в вашем городе придётся оценить опытным путём.

"Едадил"

Приложение собирает скидки и акции в супермаркетах и специализированных магазинах. Здесь можно найти конкретный магазин на карте, изучить его скидочный ассортимент или посмотреть интересующие товары во всех магазинах в разделе "Акции по категориям". Приятно, что в "Едадиле" есть не только продукты питания, но и, например, детские товары, товары для дома, косметика.

Доступен выбор города и поиск в конкретных магазинах

В разделе "Купоны" можно узнать о доп. скидках

Разработчики также добавили возможность составлять собственные списки, что, безусловно, очень удобно для планирования покупок. Готовый список покупок при необходимости из приложения можно отправить друзьям или членам семьи, чтобы они зашли в магазин… вместо вас.

Приложения продуктовых сетей

Для поиска недорогих продуктов можно пойти другим путём. Почти у каждой большой сети магазинов есть свое приложение для смартфона, в котором вы можете узнать цены и скидки. Такие приложения есть у "Пятерочки", "Окей", "Ленты", "Магнита", "Metro Cash&Carry" и других сетей. Просто поищите в магазине приложений те продуктовые, мимо которых вы регулярно ходите. Возможно, такой вариант вам покажется более удобным.

"Пятерочка" "O'КЕЙ" "Лента" "Metro"

Предложенные нами программы будут особенно полезны там, где вы живете и работаете, но они не раз помогут, когда вам будет нужно купить что-то в незнакомом районе, скажем, по пути в гости. Часть программ позволяет буквально сориентироваться на месте, найти не только скидку, но и магазин поблизости, выбрать, что лучше: пройти лишних пять минут пешком и получить килограмм сосисок на 10% дешевле или купить чуть дороже, но буквально за углом.