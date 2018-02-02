Фото: Amic.ru
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию и обслуживанию четырех часов в городе, следует из материалов на сайте госзакупок.
Так, согласно техзаданию, необходимо выполнить окраску циферблатов, техобслуживание и взять на себя коммунальные услуги (электроэнергия). Два раза в месяц требуется проверка точности часов.
Ремонт требуется башенным часам на проспекте Ленина, 82, проспекте Строителей, 22, улице Союза Республик, 40, на пересечении улиц Малахова – Георгия Исакова. На осуществление данных работ из бюджета города готовы выделить 588 844 рубля.
Заявки принимаются до 8 февраля. Сам аукцион назначен на 12 февраля.
Комментарии
2 раза в месяц проверка на точность? там ж секундных стрелок нет, чего проверять то так часто?
Новая схема освоения бабла?
Лучше бы больше биотуалетов к лету поставили.
Так на Малахова*Исакова год назад только часики новые установили)
И вы тоже помните что они новенькие!!!