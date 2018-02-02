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Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию и обслуживанию четырех часов в городе, следует из материалов на сайте госзакупок.

Так, согласно техзаданию, необходимо выполнить окраску циферблатов, техобслуживание и взять на себя коммунальные услуги (электроэнергия). Два раза в месяц требуется проверка точности часов.

Ремонт требуется башенным часам на проспекте Ленина, 82, проспекте Строителей, 22, улице Союза Республик, 40, на пересечении улиц Малахова – Георгия Исакова. На осуществление данных работ из бюджета города готовы выделить 588 844 рубля.

Заявки принимаются до 8 февраля. Сам аукцион назначен на 12 февраля.