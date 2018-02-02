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Трое жителей Алтайского края предстали перед судом по обвинению в совершении разбойного нападения на оператора автомобильной газовой заправочной станции, сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление было совершено в феврале прошлого года недалеко от села Мамонтово. По версии следствия, житель Рубцовска, ранее работавший на данной заправке, предложил двум жителям села Курья совершить нападение на оператора АГЗС с целью хищения денег.

"Прибыв к заправке, обвиняемые решили дождаться наступления полуночи. Потом один из них, с целью выманить оператора из помещения, подошел к окну, передал денежные средства и попросил продать газовый баллон. Оператор, ничего не подозревая, вышел из помещения АГЗС и направился к складу с газовыми баллонами, поднявшись по лестнице, стал открывать склад. В это время второй обвиняемый подошел к оператору сзади, дернул его с силой руками за ноги, отчего тот упал", — уточняют обстоятельства произошедшего в прокуратуре.

В этот момент их соучастник зашел в помещение заправки, откуда похитил металлический сейф с деньгами. Затем обвиняемые занесли оператора в АГЗС, где один из них похитил денежные средства, заработанные за прошедшие сутки.

Ущерб от преступления превысил 170 тысяч рублей. В настоящее время дело рассматривается Мамонтовским районным судом.