Фото: сайт Барнаула
Глава Барнаула Сергей Дугин встретился с ветеранами войны 2 февраля, в пятницу. Именно в этот день в стране отмечают 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Как говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии, в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея глава города Сергей Дугин встретился с ветеранами, в том числе участниками Сталинградской битвы, тружениками тыла, школьниками.
"Сталинградская битва считается по праву решающим сражением Второй мировой войны. Это первая крупнейшая победа, коренной перелом Великой Отечественной. С Алтая на борьбу с фашистами было призвано 40 тысяч человек. О героизме наших земляков-сибиряков ходили легенды. Пока мы живы, будем помнить о бессмертном подвиге тех, кому обязаны сегодняшней мирной жизнью! Светлая память тем, кто ушел от нас! Низкий поклон и вечная слава победителям!" - обратился к ветеранам Сергей Дугин.
В Барнауле на данный момент осталось всего семь участников Сталинградской битвы. Двое из них – Петр Павлович Хмель и Семен Трофимович Попов – пришли на встречу с главой Барнаула. Они, как и их товарищи, храбро сражались за свободу и независимость нашей страны. Сейчас они ведут активную работу в общественных организациях ветеранов, вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, которая благодаря подвигу наших ветеранов знает о войне только по книгам, песням и кинофильмам.
Комментарии
Участникам минимум должно быть 94 года, пришли на встречу с Дугиным, м-да-а-а, ну доброго им здоровья, на фото явно помоложе ветераны
Любят наши властители театральные шоу.
Чего они там на верху курят? Если им видятся участники Сталинградской битвы?! Случайно Бородинской битвы участников Дугин не чествовал?