Фото: сайт Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин встретился с ветеранами войны 2 февраля, в пятницу. Именно в этот день в стране отмечают 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Как говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии, в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея глава города Сергей Дугин встретился с ветеранами, в том числе участниками Сталинградской битвы, тружениками тыла, школьниками.

"Сталинградская битва считается по праву решающим сражением Второй мировой войны. Это первая крупнейшая победа, коренной перелом Великой Отечественной. С Алтая на борьбу с фашистами было призвано 40 тысяч человек. О героизме наших земляков-сибиряков ходили легенды. Пока мы живы, будем помнить о бессмертном подвиге тех, кому обязаны сегодняшней мирной жизнью! Светлая память тем, кто ушел от нас! Низкий поклон и вечная слава победителям!" - обратился к ветеранам Сергей Дугин.

В Барнауле на данный момент осталось всего семь участников Сталинградской битвы. Двое из них – Петр Павлович Хмель и Семен Трофимович Попов – пришли на встречу с главой Барнаула. Они, как и их товарищи, храбро сражались за свободу и независимость нашей страны. Сейчас они ведут активную работу в общественных организациях ветеранов, вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, которая благодаря подвигу наших ветеранов знает о войне только по книгам, песням и кинофильмам.