Фото: You-Tube

Строительство проблемного дома по адресу улица Антона Петрова, 254 в Барнауле, которое вела компания "Стройгаз", официально завершилось, сообщает сайт Государственной инспекции в Алтайском крае.

Напомним, постройка состоит из восьми секций, пять из которых были введены в эксплуатацию ранее. Строительство же ещё трёх блок-секций, которые состоят из 185 квартир, затянулось на несколько лет.

В ходе рабочей встречи на площадке объекта 1 февраля текущего года с генеральным директором СПП ОАО "СтройГАЗ" Андреем Ткаченко, представителями Ассоциации СРО "Алтайские строители" и инициативной группы дольщиков руководитель Государственной инспекции края Андрей Степанов отметил, что все замечания службы государственного строительного надзора и инициативной группы дольщиков застройщиком устранены.

Законченные строительством блок-секции, а их три, готовы к эксплуатации жильцами. При этом Андрей Степанов обратил внимание гендиректора застройщика на необходимость очистки придомовой территории от остатков строительного мусора и обеспечения оперативного информирования дольщиков о дате и времени приема-передачи квартир.

"Все необходимые документы подготовлены, мы готовы начать процедуру передачи квартир участникам долевого строительства", — сообщил руководитель застройщика. Как неоднократно сообщалось, СПП ОАО "СтройГАЗ" начало строительство дома на улице Антона Петрова, 254 в 2011 году.

Дом состоит из восьми секций, пять из которых введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах. Квартиры в оставшихся трех блок-секциях должны были быть переданы дольщикам до 30 января 2018 года. Однако темпы строительства объекта в 2016 году значительно снизились, застройщик в рамках банкротства оказался в процедуре наблюдения, дом был взят на особый контроль властями Алтайского края. Застройщику-банкроту удалось завершить строительство оставшихся блок-секций до объявления его банкротом. Отметим, что многие дольщики неоднократно выходили на митинги. Большая часть квартир приобретена в ипотеку молодыми семьями, кроме того, среди дольщиков семьи с детьми, инвалиды, люди, вложившие материнский капитал, оформившие военную ипотеку.