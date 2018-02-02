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Коммунальная авария, произошедшая в районном центре Залесово в Алтайском крае, оставила без воды почти половину села, сообщают "Вести 22".

Отмечается, что повреждение водопровода произошло еще вечером 31 января на улице Пролетарской. Место порыва было обнаружено лишь спустя сутки. Но добраться до водопровода коммунальщики не смогли, поскольку земля очень сильно промерзла.

От водоснабжения в районном центре было отключено более 300 домов, а также часть социальных объектов.

Представитель дежурно-диспетчерской службы Залесовского района Александр Елкин рассказал, что в пятницу в райцентр приехал специальный трактор из Заринска. "С его помощью твердый участок будут пробивать. Сейчас коммунальные службы приступили к работам", — отметил он.