День влюбленных, пожалуй, один из самых неоднозначных праздников. Кто-то с нетерпением ждет наступления Дня святого Валентина, чтобы получить заветные валентинки и цветы, а кто-то считает, что это обычный, ничего не значащий день. Amic.ru совместно с "Манхеттен-пицца" решил выяснить, что для наших читателей значит 14 февраля, и посоветовать, как правильно его отметить. А для того, чтобы прохождение теста было приятным, мы подарим трем читателям итальянскую пиццу с сырным бортиком!
*Итоги конкурса — 14.02
Барнаул:
пр. Строителей 25
ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"
Павловский тр., 251в ТРЦ "Европа"
пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"
ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"
Новоалтайск: ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"
Служба доставки: 22-66-22,
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Комментарии
Шляпа, а не тест. Хре н пройдешь.
Шляпа, а не тест ага. реально
все ответы были пройдены про романтику
вывод-Романтиком вас не назовешь, но и черствым вы не являетесь.
один ответ на все вопросы- шляпааааа
День ни о чем, любить родных и близких надо без перерыва на обед ...