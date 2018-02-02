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Получение взяток инкриминируют начальнику одного из подразделений железной дороги в Барнауле, сообщает Западно-сибирское следственное управление СКР на транспорте.
В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в отношении начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом.
"По предварительным данным, подозреваемый потребовал от подчиненной денежные средства в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за покровительство по службе, а именно за обеспечение ухода от ответственности при выявлении нарушений в ее деятельности в ходе проверок вышестоящей организацией. Перечислив подозреваемому по его требованию денежные средства общей суммой 100 тысяч рублей, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у нее взятки", — добавляют в СКР.
В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
если всех чиновников проверить на полиграфе, я думаю результаты будут, что 100% использовали служебное положение для получения выгоды
2.02.2018 15:50
- гость -
По секрету вам скажу - нечестные люди легко проходят полиграф, честные заваливают. Вкратце - честные сомневаются, думают что что-то скрыли, вспоминают, и в итоге реакция как будто врут. Нечестный вообще в принципе не считает, что он делал что-то плохое, и реакция у него нормальная и спокойная. Инфа 100%, инсайдерская.
Это же какая зарплата у подчиненной, если она отдавала по 50 тыс. чистыми в месяц?
уроды ,хотели человека места лишить ,и лишили,подстава очередная
Начальника кто-то назначал? Может выше копнуть????