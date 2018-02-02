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Жительнице Барнаула могут выплатить 150 тысяч рублей за травму дочери в детсаду, которую она получила во время утренней гимнастики, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Женщина подала заявление в суд о взыскании с детсада компенсации морального вреда за травму пятилетней девочки. Как установлено, в детском саду во время организации утренней гимнастики при построении детей в коридоре девочке дверью прищемило пальцы левой руки. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения не предприняли достаточные и необходимые меры по обеспечению ее безопасности.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, в результате защемления несовершеннолетней причинён средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья на срок свыше трех недель.

Прокуратура решила обратиться в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.