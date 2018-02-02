Фото:zimmmes.com
Жительнице Барнаула могут выплатить 150 тысяч рублей за травму дочери в детсаду, которую она получила во время утренней гимнастики, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Женщина подала заявление в суд о взыскании с детсада компенсации морального вреда за травму пятилетней девочки. Как установлено, в детском саду во время организации утренней гимнастики при построении детей в коридоре девочке дверью прищемило пальцы левой руки. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения не предприняли достаточные и необходимые меры по обеспечению ее безопасности.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, в результате защемления несовершеннолетней причинён средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья на срок свыше трех недель.
Прокуратура решила обратиться в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.
Комментарии
150 тыщ и губозакаточную машинку...
Маразм нарастает
.02.2018 16:41
гость
Маразм нарастает
Согласен!
тысяч 5 дадут максимум, в этой стране здоровье и жизнь граждан стоят копейки. В цивилизованной стране несколько сот тысяч бы высудили.
2.02.2018 17:23
- гость -
Лично знаю случаи, когда паскудные мамашки приводили в сад покалеченных дома детей, а потом пытались засудить детсад.
Что за бред, ну прищемил ребенок пальчик, и теперь трагедию из за этого делать?
кто из нас в детстве пальцы дверью не щемил?
есть такие?
наверное мало, а вот судиться по пустякам это не наша традиция, а сшп
Пгавильной дорогой идем товагищи !!!
"кто из нас в детстве пальцы дверью не щемил?
есть такие?"
Есть! Помню что от родителей потом ещё мне досталось!
"это не наша традиция, а сша"
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man's world
(ABBA)
Не пойдут ей отсуженные деньги впрок, ой не пойдут!
Тогда и мамашу штрафовать за каждую царапину у ребёнка.