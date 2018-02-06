Верите ли вы в то, что отличную фирменную вещь можно действительно купить, к примеру, по цене чашки кофе или кило фруктов? Уверяем, что такое вполне реально. Убедиться в этом можно, заглянув в один из магазинов стоковой и секонд-хенд одежды "Евростиль" в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Невероятно выгодные предложения, огромный ассортимент и приветливый персонал помогут поверить в то, что красиво и стильно одеваться не значит дорого.

Что такое сток-одежда? Это абсолютно новая, высококачественная и элитная одежда, поступающая в продажу таких магазинов напрямую с европейских складов. Возможно поступление коллекций прошлых сезонов или остатков размерного ряда, но тем не менее эти факты не делают такую одежду менее стильной и качественной. Потому это скорее уникальная возможность для российских покупателей приобретать эксклюзивные модели по неприлично низким ценам. В "Евростиле" масса подобных предложений – те, кто хотя бы раз побывал в этих светлых, просторных и уютных торговых залах, стали постоянными посетителями сети магазинов. Большой выбор отличных вещей не оставляет шанса уйти без модной обновки: все от нижней до верхней одежды, включая шубы из натурального меха, белье, носки, платья повседневные и вечерние, костюмы, юбки, брюки, джинсы, наряды для вечеринок… Здесь всегда можно выбрать подходящие мужские, женские или детские вещи по таким смешным ценам! Кроме того, "Евростиль" предлагает различные стильные аксессуары, а еще повседневные и вечерние сумки, обувь, украшения, кожгалантерею, домашний текстиль и многое-многое другое для всей семьи. Различные модели и большой размерный ряд — выбирай, что душе угодно.

Что касается представленного товара в категории секонд-хенд, то сеть магазинов "Евростиль" осуществляет продажу исключительно высококачественных, тщательно отсортированных, прошедших санитарную обработку, отпаренных и отутюженных — полностью подготовленных к продаже вещей, привезенных прямиком из Европы. При этом весь представленный ассортимент — это всегда модные и актуальные вещи с минимальным износом. И это оригиналы самых известных мировых брендов — здесь практически невозможно встретить подделки. Тот, кто знает толк в моде и качестве, убедится в этом сам, ознакомившись с представленным ассортиментом. Одеваться в секонд-хенде не стыдно, а практично – например, в Европе давно это ничуть не зазорно, теперь это понимание пришло и в Россию.

Зачем переплачивать? По очень низким ценам можно одеваться "с головы до ног" на вполне скромные суммы и быть при этом "звездой". Кроме того, это еще и возможность дополнять или полностью обновлять свой стильный гардероб настолько часто, как того захотите, и при этом без ущерба для своего бюджета. И, что немаловажно, в такой одежде невелика вероятность встретить "двойника" – это будет непохожая на другую одежду, так как в "Евростиле" много эксклюзива. Теперь ваши знакомые будут буквально уверены в том, что по выходным вы отправляетесь на шопинг в Европу, иначе как объяснить ваш новый стильный образ? Может быть, удивить их, рассказав, что несколько совершенно шикарных вещей были приобретены всего-то за 1000 рублей?

Невероятно, но больше не нужно тратить много времени (и денег!) на изматывающие походы по магазинам в поисках нужных вариантов одежды. В одном месте собрано все, что наверняка подойдет и может быть интересно даже самому взыскательному покупателю. Приходите в "Евростиль", выбирайте стильные респектабельные европейские модели по демократичной стоимости. Если потребуется помощь консультантов, покупателям всегда помогут найти и подобрать нужную вещь. Просторные залы с расслабляющей приятной обстановкой способствуют удачным покупкам. Магазины стоковой и секонд-хенд одежды из Европы — отличный выбор для экономного, но требовательного к стилю человека.

"Евростиль" наверняка полностью изменит представления о том, что брендовая одежда обязательно должна быть дорогой. Вещи, которые раньше можно было найти разве что в дорогих элитных бутиках или крупных торговых центрах, теперь доступны в Алтайском крае. Кроме того, став постоянным покупателем, вы оцените действующую дисконтную программу – скидки от 15% на покупку одежды, не участвующей в распродаже. Кстати, последние и вовсе проходят здесь со скидками до 70%!

И, наконец, еще одна приятная новость для покупателей – география охвата в Алтайском крае расширена, и теперь "Евростиль" можно посетить и в Бийске. 7 февраля состоится открытие магазина по адресу ул. Митрофанова, 18, ТЦ "Созвездие". Приходите за высококачественной стильной одеждой по низким ценам. Удачных покупок!

Сеть магазинов "Евростиль":

г. Барнаул,

пр. Ленина, 155а — цокольный этаж

ул. Попова, 139 — 2 этаж

ул. Георгия Исакова, 260Б — 2 этаж

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 24а — 1 этаж

г. Бийск, ул. Митрофанова, 18, ТЦ "Созвездие"