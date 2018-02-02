Фото: altayrealt.ru

Алтайский государственный университет проиграл судебный процесс по делу бывшего заместителя декана юрфака Юлии Еременко.

Как сообщает из зала Железнодорожного районного суда Барнаула корреспондент портала Amic.ru, суд постановил удовлетворить иск Еременко к вузу, восстановить ее на работе и выплатить компенсацию в размере 139 тысяч рублей.

Наша редакция внимательно следила за этим судебным процессом. Юлия Еременко, напомним, была уволена с должности замдекана юрфака в конце ноября прошлого года.

После этого она обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе, сочтя увольнение незаконным.

Также Еременко требовала возместить ей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей, а также компенсировать потерянную за 2 месяца зарплату (104 тысячи рублей).

Отметим, что АлтГУ расторг трудовой договор с педагогом по собственной инициативе, ссылаясь на совершение ею ряда аморальных проступков.

Подробный репортаж из зала суда читайте на портале Amic.ru утром в субботу, 3 февраля.