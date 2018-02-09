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Топ-5: выбираем подарки для второй половины ко Дню святого Валентина

, ИА "Амител"
Праздник будет незабываемым, если подойти к выбору подарка ответственно

kartinki-cvetov.ru; sexshop-loveis.ru

Что подарить любимому человеку в День всех влюбленных? Казалось бы, все возможные варианты подарков уже воплощены ранее, и придумать что-то новое весьма сложно. Между тем среди лучших презентов для второй половины к празднику 14 февраля можно отметить как классические варианты, так и необычные, которые удивят и порадуют близкого человека. Итак, топ-5 подарков в День святого Валентина.

1. Цветы для девушки/приятный сюрприз для парня. Красивый букет — незыблемая классика, ошибиться в этом случае практически невозможно. К тому же можно приложить к ним, например, ювелирное украшение, сертификат на поход в салон красоты или то, что точно приведет в восторг избранницу. Такой знак внимания напомнит любимому человеку, как он дорог, и настроит на романтический лад. Любой девушке важно ощущать себя лучшей и необходимой, а потому грядущий праздник – еще один прекрасный повод продемонстрировать это, проявив чувства к своей даме сердца. Мужчине можно преподнести неожиданный сюрприз, который произведет самое лучшее впечатление и останется в памяти надолго. Женщины более активны и изобретательны в поиске подарков, им важно удивить любимого, доказать свою оригинальность, подарить необходимый знак внимания. Можно устроить незабываемый вечер вдвоем, приготовить романтический ужин, а еще в качестве подарка возможно преподнести подушку с фотоизображениями вашей пары, сделать оригинальное признание в любви и т.д. Все ограничивается только фантазией любящих людей!

2. Где найти необычные и при этом романтичные подарки? Доверительные и открытые отношения между влюбленными наверняка перейдут на другой качественный уровень, а самые памятные интимные моменты будут гарантированы, если, как вариант, выбрать оригинальные эротические костюмы из экокожи. Широкий выбор одежды для интимных отношений на любой вкус и фантазию представлен в магазине для взрослых "Love is…". Платья, боди, перчатки, белье и многое другое – новые предметы "спального" гардероба станут яркой искрой, способной разжечь пламя желаний. К примеру, смелый образ в платье из экокожи поможет расслабиться и сделать вечер для двоих незабываемым. Подходит для любой фигуры, регулируется по длине и ширине, имеет удобные застежки, изготовлены из высококачественных гипоаллергенных материалов.

3. Романтический ужин. Эта идея, конечно, не оригинальна, но также сработает наверняка безотказно. Когда вы в последний раз проводили вечер таким образом? Пора оторваться от забот и суеты, посвятив этот день вашим чувствам. Хороший повод побыть вдвоем, поговорить и пригубить отличного вина. Романтический ужин в День всех влюбленных – не просто свидание, это нечто большее, глубокое и чувственное. В Барнауле немало хороших заведений, способствующих тихой романтичной обстановке, остается лишь выбрать на свой вкус. Если уж хочется остаться совсем одним, можно остаться дома, заказав блюда с доставкой.

4. Еще одним незаурядным презентом могут стать, например, настольные эротические игры и фанты. Одни из самых популярных игр на раздевание в магазине для взрослых "Love is…" – это игры "Тет-а-тет", "50 оттенков страсти" и  Твистер. Этот вариант для тех, кто может отбросить в сторону комплексы и предрассудки. Более того, такая игра позволит открыться и еще больше сблизиться влюбленным. Здесь особые правила, установленные двумя близкими людьми, проигравших в такой игре просто нет. В комплект к оригинальным играм входят не только несколько вариантов сценария, но и различные аксессуары: например, перо, маска, лента, контракт о неразглашении. Любой товар в "Love is…" можно выбрать и оформить покупку на сайте и в этот же день получить его курьерской службой, произведя оплату при доставке. Упаковки с товаром не имеют изображений и логотипов компании, все происходит в условиях конфиденциальности и анонимности. Прием заказов – круглосуточно, бесплатная доставка с 10 до 22 часов без выходных. Кроме того, магазины можно посетить лично, подобрав с помощью консультанта нужный вариант подарка.

5. Брелок или ювелирное украшение в виде двух половинок сердца. Это может быть как милая недорогая безделушка, так и дорогостоящее украшение. У каждого будет бережно храниться "половина сердца" его любимого человека. Как же это мило и романтично – знать, что где-то рядом твоя самая настоящая половина.

Не стоит также забывать, что подарки – это знак внимания, хоть и необходимый и говорящий о многом, но все же главное – глубина чувств, чуткое отношение и забота. Дарите их любимым в полной мере, наслаждаясь каждым моментом.

"Love is…"
г. Барнаул
ул. Молодежная, 12, тел.: 8-983-549-01-29 
Павловский тракт, 253, тел.: 8-953-037-15-79 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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