Фото: Shibuya 22

Ежегодный молодежный фестиваль, посвященный азиатской и европейской поп-культурам, пройдет в Барнауле 24 февраля.

Гостей праздника ждет косплей-шоу, танцы, большая ярмарка от тематических магазинов со всей Сибири.

Шибуя — это то самое место, где всевозможные молодёжные направления перемешиваются в сильнейший творческий вихрь. Шибуя – это район в Токио, где сосредоточены все тенденции современного японского общества. Загадочные цифры "22" — это региональный номер Алтайского края.

Мероприятие пройдет в ДК "Моторостроителей". Все подробности можно узнать в официальной группе фестиваля "ВКонтакте".