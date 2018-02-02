Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Александр Карлин утвердил изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории Алтайского края" и "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства пострадавшему лицу после ликвидации застройщика по результатам процедуры банкротства и реализации его имущества в случае удовлетворения его денежных требований застройщиком в размере менее 30% от суммы, вложенной в строительство проблемного объекта.

"Мера государственной поддержки предоставляется однократно и вне зависимости от количества имеющихся у участника строительства договоров, подтверждающих право гражданина на получение в собственность жилого помещения в многоквартирном доме. Один и тот же договор является основанием для оказания меры государственной поддержки только одному пострадавшему участнику строительства жилья", — сказано в документе.

Теперь в случае заморозки проекта из Фонда будут выделяться средства на его завершение или денежная компенсация пострадавшим. Граждане в этом случае довольны – они могут чувствовать себя более защищенными. Строители недоумевают, почему должны платить за нерадивых коллег, и пугают ростом цен на новостройки, ведь у них увеличиваются затраты.