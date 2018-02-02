Фото: Катунь24

Ребенка, пропавшего после падения под лед реки Барнаулки в краевой столице, ищут уже сутки — на данный момент его обнаружить не удалось, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.

"Поисковая операция продолжилась утром в пятницу. В течение всего дня специалисты вели распиловку льда, делали искусственные полыньи", — отметил представитель экстренного ведомства.

Также собеседник уточнил, что поисковая операция будет продолжена в выходные дни.

Читайте также: Школьник в Барнауле провалился под лед в районе Булыгина

Напомним, мальчик 2005 года рождения пропал, упав в полынью на реке Барнаулке накануне днем. По данному факту краевое управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.

Согласно данным правоохранителей, трагический инцидент на реке произошел, когда дети играли на льду вблизи дамбы. Один из мальчиков, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться.