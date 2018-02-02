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Глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина, кандидата на предстоящих выборах, сообщает РИА "Новости".

"29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.



Отметим, 29 января Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Путин "является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать". Скорее всего, именно эту фразу глава ЦИК имела в виду.



По закону лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госдолжности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях избрания кандидата, в том числе предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей.

Отметим, что сам Дмитрий Песков пока никак не отреагировал на высказывание Эллы Памфиловой.