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Глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина, кандидата на предстоящих выборах, сообщает РИА "Новости".
"29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Отметим, 29 января Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Путин "является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать". Скорее всего, именно эту фразу глава ЦИК имела в виду.
По закону лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госдолжности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях избрания кандидата, в том числе предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей.
Отметим, что сам Дмитрий Песков пока никак не отреагировал на высказывание Эллы Памфиловой.
Комментарии
Цирк!
Видел песков и его патрон высказывания памфиловой в тиливизоре
А... Попался, рыбий глаз!
Почему тогда в Барнауле ведется агитация за Путина который еще не является кандидатом в Президенты?!
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации"
""Статья 50. Агитационный период
(в ред. Федерального закона от 01.06.2017 N 103-ФЗ)
1. Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.