Январь в Алтайском крае оказался холоднее нормы на 5-9 градусов (в зависимости от территории). Об этом сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Температура воздуха в Барнауле в январе была ниже нормы на 6 градусов.

При этом морозный январь оказался малоснежным. Практически во всех районах Алтайского края, за исключением Тогульского и Шелаболихинского, наблюдается дефицит осадков. В связи с этим опасения крестьян и садоводов о том, что вымерзнут все посадки, могут оправдаться, отмечают синоптики. Тем более, что на следующей неделе, возможно похолодание. Однако пока синоптики не готовы сказать, насколько сильное.

Напомним, ранее специалисты ЦГМС говорили, что в некоторых районах Алтайского края оказался побит температурный рекорд прошлых лет. Самые сильные морозы пришлось пережить жителям Волчихи, Родино, Тальменки, Троицкого, Змеиногорска, Бийска и Горняка. И все же рекорды самой холодной зимы в Алтайском крае побиты не были.

Так, в Барнауле самая низкая температура воздуха была зафиксирована 7 января 1931 года — минус 51,5°C. А самый сильный мороз в Алтайском крае был зарегистрирован в 1938 году. В Волчихе температура опускалась до минус 55 градусов.