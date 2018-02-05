ежедневник

5 февраля в истории Барнаула, России и мира

Эта дата богата на различные важные события. Так, в 1783 году в Италии произошло одно из сильнейших и длительных землетрясений в истории.

В 1912 году в России открылась первая выставка общества художников-авангардистов "Бубновый валет", куда входили такие мастера, как Петр Кончаловский, Иван Машков, Аристарх Лентулов и Роберт Фальк.

А в 1919-м в Германии запустили первую пассажирскую авиалинию, правда, пока на сохранившихся военных самолетах. Так, первый "гражданский" AEG J.II 5 февраля перевез всего одного пассажира, начав рейсы между Берлином и Веймаром.

Если судить по летописи города Барнаула, 5 февраля 1916 года в краевой столице было 2698 беженцев, в том числе 760 мужчин, 880 женщин, 1058 детей и подростков.

По народной примете, если 5 февраля поет синица, то скоро придут холода.