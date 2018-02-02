Сотрудники обсерватории Новосибирского государственного университета Роман Белоусов и Михаил Маслов записали таймлапс лунного затмения, которое в ночь на 1 феврался совпало с суперлунием, пишет "Сибнет".

Суперлунием называют астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот момент Луна находится на расстоянии 255 тысяч километров от Земли. Как отмечает издание, суперлуние совпало с полнолунием и полным лунным затмение, что случается

В этом году суперлуние совпало с полнолунием и полным лунным затмением, что случается довольно редко. Астронавтам удалось провести съемку затмения благодаря хорошей погоде.

"Верхняя часть лунного диска прошла через центр земной тени. Несмотря на достаточно глубокую фазу, диск Луны во время полного затмения был хорошо виден", — рассказал сотрудник вуза Михаил Маслов.

На протяжении всего периода затмения сотрудники НГУ проводили интервальную фотосъемку лунного диска с использованием телескопических объективов. В общей сложности съёмка длилась около четырёх часов.