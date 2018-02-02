Фото жительницы села Кусак специально для Amic.ru
Проблемами с теплоснабжением в селе Кусак в Алтайском крае занялся Следственный комитет.
Как сообщили в региональном управлении СКР, в данный момент по факту нарушения теплоснабжения в населенном пункте проводится доследственная проверка.
Портал Amic.ru за последние дни неоднократно сообщал о том, что в результате коммунальной аварии, случившейся 31 января, местные жители остались без тепла.
"Произошел порыв трубопровода теплотрассы. В результате был нарушен тепловой режим части жилых домов и социальных объектов населенного пункта", — так комментируют ситуацию в Кусаке в СКР.
Следователям в рамках проверки предстоит выяснить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее теплоснабжение.
Комментарии
Сейчас найдут стрелочника, какого-нибудь слесаря, и отчитаются что меры приняты, виновные наказаны
Нарушением теплоснабжения в селе Кусак на Алтае занялись следователи? Значит люди ещё долго без тепла будут. Такими вещами слесаря должны заниматься.
Виноват слесарь , задвижка , морозы, но не администрация настрочившая отчет в край, о полной готовности к отопительному сезону.