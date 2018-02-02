Фото жительницы села Кусак специально для Amic.ru

Проблемами с теплоснабжением в селе Кусак в Алтайском крае занялся Следственный комитет.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в данный момент по факту нарушения теплоснабжения в населенном пункте проводится доследственная проверка.

Портал Amic.ru за последние дни неоднократно сообщал о том, что в результате коммунальной аварии, случившейся 31 января, местные жители остались без тепла.

"Произошел порыв трубопровода теплотрассы. В результате был нарушен тепловой режим части жилых домов и социальных объектов населенного пункта", — так комментируют ситуацию в Кусаке в СКР.

Следователям в рамках проверки предстоит выяснить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее теплоснабжение.