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Жителей Барнаула предупреждают об установлении в городе метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

"Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города Барнаула", — говорится в предупреждении алтайского ЦГМС.

Такая погода продержится в краевой столице до 5 февраля.

В этой связи городским предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу.

Также дана рекомендация сократить выбросы автотранспорта.



