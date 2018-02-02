Бывший директор барнаульского филиала АО "Славянка" Юрий Шумара признан виновным в реализации схемы по хищению у Минобороны более 70 млн рублей, передает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и УФСБ России по ЦВО, бывший директор филиала ОП "Барнаульский" АО "Славянка" Юрий Шумара признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что Шумара для создания видимости активной работы филиала по реализации госконтрактов на обслуживание объектов Минобороны в период с 2012 по 2013 год обязал своих подчиненных включать в ежемесячные акты сдачи-приемки оказанных субподрядчиком (ООО "Чистюля") услуг недостоверные сведения.

Якобы ООО "Чистюля" осуществляло санитарное обслуживание трех объектов войсковой части Славгорода, чего по факту не было. Уборку территории с редкой периодичностью выполнял гражданский персонал, в обязанности которого данные функции не входили. Кроме того, аэродромы "Панфилово" и "Северный", а также стоянка авиационной техники "Новомихайловка" с конца 1990-х годов не использовались Минобороны по прямому назначению и, соответственно, не требовали предусмотренного госконтрактами обслуживания.

Подписанные фиктивные документы привели к тому, что государству в лице Минобороны РФ за два года причинен материальный ущерб в размере более 74 млн рублей.

Решением Центрального районного суда Барнаула Юрию Шумаре назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по исполнению государственных и муниципальных контрактов сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее уже оглашены приговоры в отношении других участников незаконной схемы. Бывшие командиры войсковой части, дислоцированной в Славгороде, Андрей Чечнев и Юрий Сергиевский за подписание актов сдачи-приемки якобы оказанных ООО "Чистюля" услуг по санитарному содержанию военных объектов без какой-либо проверки полноты и качества фактически выполненных работ приговорены к 7 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, соответственно.

Установлено, что, поочередно занимая должности командиров, Чечнев и Сергиевский при посредничестве бывшего заведующего склада в/ч Дениса Ладного за подписание фиктивных документов получали от представителя ООО "Чистюля" взятки в общем размере 15 и 10 млн рублей, соответственно. Оба высокопоставленных военнослужащих лишены своих войсковых званий и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Денис Ладный, в соответствии с приговором Славгородского городского суда, за пособничество в совершении обоими должностными лицами преступлений отбывает наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Алтайский краевой суд обязал взыскать сумму нанесенного в результате преступной схемы ущерба в солидарном порядке с Юрия Шумары, Дениса Ладного, Андрея Чечнева и Юрия Сергиевского.