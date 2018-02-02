Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На совещании обсудили меры по преодолению последствий аварии на теплосетях в селе Кусак Немецкого национального района. На месте создан и работает оперативный штаб под руководством заместителя министра Минстройтранса региона, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрея Голубцова.

На восстановительные работы в селе Кусак по решению комиссии выделено три миллиона рублей. Сейчас специалисты закупают необходимые материалы и оборудование. Восемь тонн труб уже направили в село.

Также принято решение закупить печи на твердом топливе для тех домов, где еще не восстановлено центральное теплоснабжение.

Ранее сообщалось, что в селе Кусак введен режим ЧС. В конце января произошла авария на котельной, в результате жители села остались без отопления. У многих нет ни печек, ни газового отопления. Часть теплоцентрали перемерзла. Попытки подключить котельную заканчивались новыми порывами.