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Песков извинился после замечания Памфиловой об агитации в пользу Путина

, ИА "Амител"
Пообещал, что до конца избирательной кампании будет "более аккуратным"

Фото: vistanews.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков извинился за свое высказывание, которое стало поводом для замечания со стороны председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, передает "Интерфакс".

"Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные", — сказал Песков.

Он пообещал, что впредь будет "более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний".

Памфилова сделала замечание на заседании ЦИК. Она отметила, что увидела в СМИ высказывание пресс-секретаря президента "с оценкой деятельности его начальника". В этом высказывании она усмотрела "были очевидные признаки агитации".

Председатель ЦИК напомнила, что во время избирательной кампании чиновники не могут использовать преимущества своего должностного положения для агитации, в том числе высказывать предпочтение кому-то из кандидатов.

"Это разовое предупреждение, больше не будет", — сказала Памфиловаона.

Уточнить, какое именно высказывание Пескова стало поводом для замечания, Памфилова отказалась. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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2.02.2018 21:03
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