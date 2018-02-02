Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видеоролик с танцами в нижнем белье, объявлен выговор, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ректора института Сергея Краснова.

"К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института", — заявил Краснов.

Он отметил, что курсанты своими действиями нарушили требования устава учебного заведения. С первокурсниками и их родителями также была проведена воспитательная беседа.

Напомним, на двухминутной видеозаписи студенты первого курса летного факультета УИГА, одетые в берцы, нижнее белье и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Росавиация провела проверку и пообещала уволить и отчислить всех причастных. Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки.