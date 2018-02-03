Суббота, 3 Февраль, 10:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,04
€ 70,1
495562
-13°
Обь
308см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Новости

Ежедневник: машина Ползунова и марш Мендельсона. Чем запомнилось 3 февраля

, ИА "Амител"
 
Ежедневник
3 февраля в мировой истории

3 февраля произошло множество удивительных событий. Напоминаем, что примечательного произошло в этот день.

В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину, которая сопровождалась государственным террором и системой чрезвычайных мер. Войску опричников были даны особые полномочия. Подчинялись они непосредственно самому царю и отличались особой жестокостью и цинизмом.

В 1764 году (21 января по старому стилю) царская канцелярия приняла решение о постройке "огненной машины", которую разработал Иван Ползунов. Также в резолюции сообщалось о Высочайшем пожаловании Ползунова чином механикуса, соответствующего штабс — капитану, и денежной наградой в 400 руб.

В 1959 В авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звёзды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошёл в историю как День, когда умерла музыка.

В 1966 Советская станция "Луна-9" впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Благодаря этому спутнику люди впервые смогли увидеть обратную сторону Луны.

В 1809 г. родился  Феликс Мендельсон, немецкий композитор. В десять лет он одержал свою первую победу на конкурсе, а в одиннадцать лет поступил в Берлинскую Певческую академию. О нем стали говорить как о чуде. Летом 1826 года он написал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошёл Свадебный марш, под который влюбленные пары и сегодня дают друг другу клятвы верности.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
09:58
Режим "черного неба" объявили в Красноярске 0
09:29
Спасатели в Барнауле третий день ищут провалившегося под лет ребенка 3
08:56
СМИ: питонов кормили щенками в китайском зоопарке 4
08:29
Ученые выявили опасность громкого храпа 0
08:04
Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее 10
07:50
Как сэкономить на продуктах, используя свой смартфон 0
07:34
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 7
07:19
Январь в Алтайском крае оказался холоднее нормы на девять градусов 4
07:03
Дизайнерскую квартиру в классическом стиле продают в Барнауле за 8,5 млн 6
06:48
Ежедневник: машина Ползунова и марш Мендельсона. Чем запомнилось 3 февраля 0
06:32
Главная блондинка постсоветского пространства: волшебная Вера Брежнева 0
06:17
Почти весна: солнце и температуру до 0 градусов обещают на Алтае 3 февраля 0
06:01
Это фиаско, АлтГУ: вуз проиграл громкий судебный спор преподавателю юрфака 13
05:24
Депутаты готовят для россиян методичку по правильному общению с депутатами 2
04:01
Обеспечение охраной всех школ обойдется в дополнительные 101 млрд рублей 9
03:45
Матвиенко призвала не стремиться уезжать из деревни в город 3
02:22
Два брата утонули в вырытой коммунальщиками яме под Новосибирском 0
01:12
Растворимый кофе в автоматах может вызывать рак и другие заболевания 0
00:26
Ученые доказали пользу алкоголя для ума 2
23:59
Матвиенко предложила 2019-й год объявить Годом села 0
23:34
Госдума потребует привлечь Родченкова за лжесвидетельство 0
23:03
Матвиенко предложила учредить министерство одиночества 0
22:39
Путин: Россия всегда будет гордиться победами и подвигами ветеранов 8
22:25
Богатейший человек мира за вечер разбогател на 6,5 миллиарда долларов 1
22:18
Матвиенко просит вытащить жителей деревень и сел на выборы президента 3
21:36
МОК назвал оправдание российских олимпийцев "торжеством обманщиков и воров" 3
21:15
Жириновский "перевыполнил план по танцам" в торговом центре Петербурга 0
21:04
Принадлежавший Порошенко завод перешел в российскую собственность 0
20:32
Ульяновским курсантам объявлен выговор за видео с танцами в нижнем белье 3
20:17
Песков извинился после замечания Памфиловой об агитации в пользу Путина 4
20:06
Три миллиона выделено на восстановление теплоснабжения в селе на Алтае 0
19:46
Новосибирские астрономы показали таймлапс лунного затмения 0
19:24
Барнаульцев предупреждают о загрязненном воздухе 1
19:08
Коротко о главном: партии за Путина, скандал в АлтГУ и преемник Лазарева
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 февраля
18:47
Нарушение теплоснабжения в селе Кусак на Алтае заинтересовало следователей 3
18:24
Минобороны через суд доказало вину фигуранта по делу барнаульской "Чистюли" 3
18:08
Глава ЦИК Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову за агитацию за Путина 8
17:47
Как барнаульцам отдохнуть, где побывать и что увидеть 3 и 4 февраля 0
17:34
Аниме-фестиваль Shibuya 22 в восьмой раз пройдет в Барнауле 0
17:21
Губернатор Карлин подписал закон о защите прав алтайских дольщиков 2
17:02
Спустя сутки поисков: пропавший подо льдом ребенок в Барнауле еще не найден 2
16:47
Суд обязал АлтГУ восстановить на работе экс-замдекана юрфака Юлию Еременко 2
16:34
Жительница Барнаула может получить 150 тысяч за травму дочери в детсаду 11
16:21
Прощай, оружие: ряд партий на Алтае объединили усилия в поддержку Путина 46
16:02
Строительство дома для дольщиков "Стройгаза" наконец завершили в Барнауле 2
15:52
Воронка диаметром пять метров образовалась на пляже в Ницце 1
15:41
Главу подразделения железной дороги на Алтае подозревают во взяточничестве 6
15:30
Связь "для себя": МТС запустила новый тариф-конструктор 5
15:21
Глава Барнаула Сергей Дугин пообщался с участниками Сталинградской битвы 3
15:06
Жители райцентра Залесово в Алтайском крае остались без воды из-за аварии 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.