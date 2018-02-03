Ежедневник

3 февраля в мировой истории

3 февраля произошло множество удивительных событий. Напоминаем, что примечательного произошло в этот день.

В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину, которая сопровождалась государственным террором и системой чрезвычайных мер. Войску опричников были даны особые полномочия. Подчинялись они непосредственно самому царю и отличались особой жестокостью и цинизмом.

В 1764 году (21 января по старому стилю) царская канцелярия приняла решение о постройке "огненной машины", которую разработал Иван Ползунов. Также в резолюции сообщалось о Высочайшем пожаловании Ползунова чином механикуса, соответствующего штабс — капитану, и денежной наградой в 400 руб.

В 1959 В авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звёзды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошёл в историю как День, когда умерла музыка.

В 1966 Советская станция "Луна-9" впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Благодаря этому спутнику люди впервые смогли увидеть обратную сторону Луны.

В 1809 г. родился Феликс Мендельсон, немецкий композитор. В десять лет он одержал свою первую победу на конкурсе, а в одиннадцать лет поступил в Берлинскую Певческую академию. О нем стали говорить как о чуде. Летом 1826 года он написал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошёл Свадебный марш, под который влюбленные пары и сегодня дают друг другу клятвы верности.