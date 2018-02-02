Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переходе Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе из собственности Севастополя в федеральную собственность, пишут "Ведомости".

В пояснении к документу отмечается, что принятое решение "ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс" и обеспечит полноценную загрузку его производственных мощностей.

В правительстве отметили, что Севморзавод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны. В частности, является соисполнителем госконтрактов по ремонту военных кораблей. Предприятие включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. предприятие принадлежало президенту Украины Петру Порошенко. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта "Звездочка" подписал с Севморзаводом договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет.