Член Международного олимпийского комитета (МОК)​ Адам Пенгилли остался разочарован оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, обвиняемых в применении допинга на Играх в Сочи, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на BBC.

"Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно", — заявил Пенгилли.

Ранее Пенгилли призывал отстранить всю сборную России от участия в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

1 февраля CAS оправдал 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Их апелляции удовлетворили, а решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр аннулировали.

Более того, спортсмены теоретически имеют возможность попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля. За участие оправданных спортсменов в Олимпиаде будут бороться юристы Олимпийского комитета России (ОКР).