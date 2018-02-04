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Солнечная погода ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 4 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

В крае в этот день будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -8…-13 градусов, местами в предгорьях -2…-7 градусов.

Ветер будет южным, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле будет без осадков, утром изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица.

Днем в краевой столице температура составит -8…-10 градусов. Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду.