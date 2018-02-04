Фото: avito.ru

Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 144 квадратных метра продают на улице Никитина в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье располагается в двухэтажном кирпичном доме. "Удобная планировка квартиры. Кухня-гостиная, три спальни, два санузла, джакузи, шкафы-купе, кондиционер. Квартира продается с мебелью и встроенной бытовой техникой", — отмечает автор объявления.

Имеется гараж, зона отдыха, закрытая придомовая территория.

Продавец акцентирует внимание на том, что жилье расположено в уютном "тихом центре" города с развитой инфраструктурой.