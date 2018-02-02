Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жителей деревень и сел прийти на выборы президента, сообщает РИА Новости.

"Просьба у меня одна, чтобы вы лично пришли на выборы, чтобы привели своих соседей, вытащили своих мужей, которые не любят отрываться от футбола, своих подруг, своих родных и близких", — сказала Матвиенко.

Она отметила необходимость того, чтобы граждане продемонстрировали политическую ответственность и политическую активность.

Это позволит отказаться от разговоров "на кухне" о плохой власти, считает спикер Совфеда: "Для этого нужно участвовать в выборах, это самый демократичный институт участия граждан в формировании органов власти всех уровней".