Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет гордиться подвигами своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны — и не даст в обиду великие победы, передает ТАСС.
Слова главы государства прозвучали в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 75-летию победы в Сталинградской битве.
"Спасибо вам за Сталинград и Великую Победу. За нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за всё, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником", — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом кургане по случаю юбилея Сталинградской битвы.
Комментарии
Своих побед нет, хоть победами дедов и прадедов погордиться.
Путин теперь до самых выборов будет носиться по стране по всякой ерунде. Будет произносить пустые популистские речи. И об этом будут трещать все СМИ. Причём это не будет считаться предвыборной агитацией.
Сталин восстановил страну, после тяжелейшей и разрушительной войны, всего за семь лет.
Путин ведёт нас к процветанию уже 18 лет, но пока расцвела только коррупция и чиновничий произвол. Всё, что он может делать - это гарантировать богатым - сытую жизнь, а бедным - бесконечно обещать лучшей доли и держать на голодном пайке.
Сегодня страна отмечает 75-летие Победы в Сталинградской битве. В год Солженицына, которым объявлен в России 2018 год.
Зря так дежурно "затирают" великую победу. Обманутые и забытые ветераны и пышные ноказушные торжества - лучше всяких комментариев. Даже кинокомедии отменяют ради "дат". Это ли не иллюстрация дней настоящих?
Обратите внимания на одной и той же странице.
"Спасибо вам за Сталинград и Великую Победу. За нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за всё, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником"
"Ветеран ВОВ умер в гнилом доме, так и не дождавшись обещанной квартиры"
"Жилье не положено: 92-летняя ветеран ВОВ выживает в разваливающейся лачуге"
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Из этого можно сделать вывод, что красивых слов нашему низкорослому другу с причёской Гомера Симпсона совершенно не жалко, а вот до дела у него руки не доходят.
Фейковые ветераны. Настоящие уже если и живы, непрезентабельно выглядят, к сожалению