Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет гордиться подвигами своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны — и не даст в обиду великие победы, передает ТАСС.

Слова главы государства прозвучали в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 75-летию победы в Сталинградской битве.

"Спасибо вам за Сталинград и Великую Победу. За нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за всё, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом кургане по случаю юбилея Сталинградской битвы.