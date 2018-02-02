Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села предложила учредить министерство одиночества, передает ТАСС.

"На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных. <...> Я уже предлагала министерство счастья, как-то не очень поддерживают меня. Ну вот, на очереди министерство одиночества", — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в Великобритании уже есть такое ведомство. Британский премьер-министр Тереза Мэй создала в своем правительстве пост министра по вопросам проблемы одиночества в середине января. Мэй назначила на эту должность парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

О том, что в России можно было бы создать министерство счастья, Матвиенко говорила весной 2016 года. Она отметила, что стоит обратить внимание на опыт создания такого ведомства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).