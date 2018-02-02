Депутат Игорь Ананских готовит запрос в Следственный комитет, в котором просит разъяснить, будет ли Григорий Родченков привлечен к уголовной ответственности за лжесвидетельство после того, как CAS оправдал российских спортсменов, лишенных МОК наград на основе показаний экс-главы "Антидопингового центра", пишет "Парламентская газета".

"В мире еще остались международные суды, которые работают не по политическим заказам, и для которых презумпция невиновности — не пустой звук", — прокомментировал Ананских решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

По его словам, то, через что пришлось пройти нашим спортсменам — беспрецедентно. Атлетов обвинили и наказали на основании бездоказательных слов Родченкова, который не видел, а только слышал о том, что пробирки якобы подменяли. Компания-производитель пробирок неоднократно выступала с заявлением, что незаметно вскрыть пробы невозможно.

"Если бы они легко вскрывались, как утверждает Родченков, то и WADA, и МОК уже давно бы пересмотрели контракты с производителями пробирок", — заявил депутат.

"Сейчас надо требовать экстрадиции Родченкова из США для допроса на основании факта лжесвидетельства.Он сейчас будет говорить все, что угодно. Никто не видел оригинала дневника Родченкова, якобы написанного в 2014 году. Подлинный ли он? Может, он неделю назад только появился. К сожалению, в WADA и МОК ему верят больше, чем результатам сотен анализов и проб, сданных нашими спортсменами до и после Олимпиады", — убежден депутат.

В России на информатора WADA Григория Родченкова заведено несколько уголовных дел, в которых ему инкриминируют злоупотребление полномочиями и воспрепятствование производству предварительного расследования. 21 сентября 2017 года Басманный суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск.