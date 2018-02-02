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Матвиенко предложила 2019-й год объявить Годом села

, ИА "Амител"
Могло бы придать мощный импульс для развития всех сфер сельской местности

Фото: 78.fair.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села заявила, что следующий год мог бы стать Годом села передает ТАСС.

В этой связи Матвиенко предложила подумать над конкретными мерами, которые стали бы основанием для направления подобного предложения на рассмотрение правительства и президента страны.

"Много проблем на селе. Очевидно, что подход к их решению должен быть комплексным. Мы вот думаем... пока это сырая инициатива, сырое предложение... может быть, для того, чтобы выделить проблемы села в приоритетное направление, предложить объявить следующий год Годом села?" — заявила Матвиенко.

Она полагает, что в случае принятия положительного решения по этому вопросу оно могло бы придать мощный импульс для развития всех сфер сельской местности.

Поэтому, заключила Матвиенко, важно всесторонне обсудить наполнение этой инициативы реальным содержанием, что даст основание обратиться с ней к федеральным и региональным властям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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