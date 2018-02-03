Американские ученые из Рочестерского университета выяснили, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на журнал Scientific Reports. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Эксперты установили, что спиртное оказывает благоприятное действие на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности.

Глимфатическая система была открыта в 2012 году в ходе эксперимента на мышах. Ее работа основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

Оказалось, что употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах — клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора. Однако низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день) усиливали эффективность системы у грызунов по сравнению с мышами из контрольной группы.

По словам ученых, данные доказывают, что низкое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности.