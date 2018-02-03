Калифорния может стать первым штатом в США, в котором будет принят закон о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах, пишет LIFE.

В случае вынесения соответствующего судебного решения владельцы автомоек и заправок будут обязаны маркировать кофейные автоматы предупреждающими табличками о наличии химических компонентов растворимого кофе, вызывающих рак.

Главную опасность, по мнению ученых и медиков, в растворимом кофе представляет акриламид — химическое соединение, которое образуется при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, шоколад или миндаль.

Обнаруженный в 2002 году акриламид является опасным канцерогеном, способным провоцировать болезни сосудов и многие другие тяжелые заболевания.

Эксперименты с акриламидом показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным канцерогеном, в большинстве случаев провоцировалось развитие тяжелых онкологических заболеваний.

При этом сам кофе признан учеными как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний: у людей, употребляющих три и более чашки натурального кофе в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Также это помогает бороться с депрессией и психическими расстройствами.