2 февраля Железнодорожный районный суд Барнаула поставил точку в деле "Еременко против АлтГУ". Судья Марина Бирюкова заняла сторону истца, постановив считать увольнение бывшего замдекана юрфака АлтГУ незаконным, попутно восстановив Юлию Еременко на работе. Теперь вуз ей должен выплатить за время двухмесячного вынужденного прогула (с 30 ноября по 2 февраля) 129 644 рубля, плюс еще 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Такой вердикт почти наверняка будет оспорен АлтГУ в краевом суде.

Последние козыри АлтГУ

…Еще до начала процесса обратило на себя внимание поведение представителей вуза. Начальник управления кадров Александр Трушников и руководитель управления правового обеспечения Вячеслав Назаров, вопреки обыкновению, что-то непринужденно обсуждали в коридоре перед заседанием, и, как показалось со стороны, были в прекрасном расположении духа. Позднее выяснилось, что АлтГУ и в самом деле припас на последнее заседание целый ряд козырей. Их поочередно продемонстрировали суду и своему оппоненту в лице адвоката Александра Еременко тандем Трушников-Назаров. На некоторое время представилось, что чаша весов в этом противостоянии может склониться в пользу университета.

Теперь коротко о самых ярких мгновениях двухчасового действа. Начало оказалось крайне неожиданным. В коридоре никого посторонних не было и вызова свидетелей вроде бы не предвиделось. Однако АлтГУ сделал "ход конем" и попросил суд допросить Александру Падалко – магистрантку социологического факультета АлтГУ. Студентка рассказала, что была на ставшей уже притчей во языцех "Битве факультетов" в мае 2016 года в Красилово. Она лично видела, как Юлия Еременко танцует на партах в парео и купальнике, хотя стоял поздний вечер и на улице было очень холодно. При этом утверждать, что педагог был пьян, Падалко не стала, так как во время "шоу" находилось на некотором расстоянии от "танцпола". Чуть позже она произнесла фразу, которая оказалась равносильна приговору для АлтГУ: "За распитием спиртных напитков я Еременко не видела". Стоит уточнить, что узнала она преподавателя с другого факультета лишь потому, что ранее Еременко вела на соцфаке право в одном из семестров.

Кроме того, девушка не видела, как появилась и уехала с базы Юлия Еременко, но слышала от нескольких окружавших ее ребят, что педагог якобы была пьяна. Помимо прочего, Александра Падалко не наблюдала, купалась ли замдекана юрфака АлтГУ в озере в тот самый майский день.

Характерно, что обо всем произошедшем никто не расспрашивал студентку вплоть до 27 ноября 2017 года, когда ее позвали в деканат юрфака на разговор. Беседу в числе прочих провел и.о. декана ЮФ Сергей Давыдов. Как ни странно, но при наличии столь важных и ценных для комиссии по расследованию деятельности прежнего состава деканата сведений, их почему-то не было предложено оформить в письменном виде. В следующий раз с Александрой Падалко встретились 27 января. На этот раз в диалоге принял участие Вячеслав Назаров. Однако и теперь письменных пояснений студентка почему-то не оставила.

Четыре пассажира вместо двух

Также в суде 2 февраля оказались представлены объяснения некоего Николая Гончарова, также бывшего очевидцем событий в Красилово. Документ он подписал 1 февраля. Прийти в суд в пятницу он не смог из-за занятости на работе, однако сторона ответчика заверила, что в следующий раз готова обеспечить его явку на заседание. Марина Бирюкова не сочла это необходимым, отклонив ходатайство о вызове свидетеля.

Далее двое представителей от АлтГУ потребовали у суда вызвать для перекрестного допроса студентов Субочева и Эйхольца (их показания стали главной "уликой" против Еременко), а также Бердникова и Гридасова (они отрицали все "аморальные эпизоды", инкриминируемые экс-замдекана). Судья не поддержала этот порыв со стороны Трушникова и Назарова.

Ну, а дальше АлтГУ показал свой самый сильный козырь – была представлена еще одна объяснительная, датированная, как ни странно, вновь отчего-то 1 февраля, от имени Лепешкиной. По всей видимости, речь идет о доценте кафедры финансов и кредита МИЭМИС Светлане Лепешкиной. Оказалось, что в конце мая 2016 года она в компании с Еременко и еще одной подругой проводили вместе время на квартире одной из женщин, выпивая вино. Затем Еременко заявила, что отправится в Красилово и предложила своим подругам поехать вместе. За ней вскоре на автомобиле подъехал Сергей Бердников и Артем Гридасов, и компания уже впятером направилась на озеро. Однако там трио подруг разделилось, Еременко отправилась в одиночку по своим делам и до отъезда с базы ее Лепешкина не видела. В Красилово они пробыли около трех часов.

АлтГУ в лице своих представителей попросил вызвать такого важного, с их точки зрения, свидетеля для дачи показаний, но судья посчитала это излишним, при наличии письменного объяснения. Напомним, ранее свидетели Бердников и Гридасов настаивали, что ездили в Красилово втроем с Еременко.

Позиция прокурора

…Опустим стадию исследования материалов дела судом. Так как все значимые факты читателям Amic.ru, следящим за этим процессом, прекрасно известны, и перейдем сразу к речи прокурора. Последняя указала, что в заключении спецкомиссии, которое и стало основанием для увольнения Еременко, нет конкретных дат совершенных проступков, трактуемых работодателем как аморальные.

Факт совместного употребления спиртного со студентами не подтверждается (именно с такой формулировкой уволили замдекана). Кроме того, работодатель своевременно не составил акт медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения сотрудника университета.

По фото, которые приобщены к делу, невозможно установить факт употребления спиртного, и был ли человек пьян. Следовательно, иск Еременко о незаконном увольнении и восстановлении на работе подлежит удовлетворению, резюмировала прокурор.

Прения сторон

Первым слово в прениях взял Александр Еременко. Он обратил внимание суда на то, что большая часть обличительных документов против его супруги появилась в деле после увольнения Еременко. Далее истец остановился на положительной характеристики личности замдекана. Ну и под конец, обосновывая размер морального вреда, пояснил, что несколько раз пытался привести супругу в суд, но та отказывалась и рыдала из-за причиненных душевных страданий, поэтому сумма в 300 тысяч рублей выглядит вполне оправданной.

Затем слово взяли представители АлтГУ: Вячеслав Назаров даже попробовал сыронизировать в адрес прокурора за выбранную ей позицию в деле. "Безусловно, похвально, когда прокурор защищает "маленького" человека перед лицом такой большой организации, как АлтГУ", — начал свою речь г-н Назаров. Он не преминул отметить далее, что юрфак не просто воспитывает подрастающее поколение, а выпускает тех людей, кто затем становится, например, теми же судьями.

В этот момент супруг Юлии Еременко, представлявший ее в суде, демонстративно отвернулся к окну, так он прослушал почти всю речь своих оппонентов, флегматично глядя в противоположную сторону.

"На самом деле эпизодов совершения моральных проступков куда больше, чем пять, но мы специально не стали их все затрагивать, чтобы не поднимать лишнюю шумиху… В данном случае мы защищаем не интересы организации – АлтГУ, а тех детей, кого взяли обучать и воспитывать", – с пафосом заключил г-н Назаров.

Александр Трушников попробовал зайти немного с другой стороны, он анализировал положения ТК РФ , затем увлеченно рассказывал суду со ссылкой на словарь Ожегова, что такое аморальность. Далее г-н Трушников произнес пассаж, который в сложившихся обстоятельствах, наверное, не стоило озвучивать. Так, объясняя, что собой должен представлять преподаватель не просто факультета, а именно юрфака, он отметил, что этот педагог обязан во всех смыслах быть образцом для подражания своим студентам, ни в коей мере не запятнанным ни в каком аморальном поведении. Наверное, излишне объяснять, какую бурю чувств вызвали эти слова у тех, кто не относит себя к лагерю сторонников профессора, в недавнем прошлом декана ЮФ Виталия Сорокина. Но об этом чуть ниже.

Еще из примечательных фраз, оброненных г-ом Трушниковым, невольно зацепило собравшихся утверждение, что "алкоголизм – есть угроза национальной безопасности РФ". Здесь юрист не постеснялся процитировать даже главу государства. Всего Александр Трушников потратил на свою речь не менее 35 минут.

Наконец настал черед реплик. Здесь вновь взялся солировать Вячеслав Назаров. Он рассказал о трех случаях увольнения за "аморалку" преподавателей вузов за последние годы. Первым в этом ряду шел алтайский "политех" – университет уволил педагога за драку со студентом. Также расстался с работой преподаватель одного из дальневосточных вузов — за выпитые 150 г коньяка, причем не на рабочем месте. Наконец, преподаватель из столичного вуза поплатился за пьяный дебош у себя на квартире. Во всех случаях суды признавали факты увольнения законными, многозначительно произнес г-н Назаров.

Последней ремаркой в этом процессе отметился Александр Еременко. Он припомнил фразу об особом облике преподавателя юрфака, обвинив в двойной морали этот факультет опорного вуза. Здесь г-н Еременко сослался на то, как несколько лет назад суд признал виновным по уголовному делу в превышении должностных полномочий Виталия Сорокина. Тем не менее, спустя некоторое время он вернулся к преподаванию в АлтГУ.

Вердикт и его последствия

После этого судья объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату. Вердикт был оглашен через час. Этот перерыв выдержали далеко не все. Например, Александр Трушников покинул здание районного суда практически сразу.

В итоге иск бывшего замдекана ЮФ оказался частично удовлетворен, приказ об увольнении был признан незаконным. Юлию Еременко должны восстановить на работе в должности старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса АлтГУ. Кроме того, вуз обязали компенсировать ей 129 644 рубля за период с 30 ноября по 2 февраля и выплатить 10 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Ну, а помимо прочего, вузу предстоит заплатить еще и госпошлину в размере 4,5 тысяч рублей.

Как оказалось, адвокат был полностью удовлетворен таким исходом. Между тем в течение месяца университет может оспорить это решение в вышестоящем суде, что почти наверняка и будет сделано.

Show must go on

…Уже совсем скоро, 16 февраля, стартует еще один громкий процесс, где вновь ответчиком является опорный вуз, а истцом выступает все еще действующий декан юрфака Наталья Карлова. Она оспаривает правомерность дисциплинарного взыскания. В дальнейшем спорный документ теоретически может послужить причиной для снятия ее с должности.

Г-жа Карлова считает, что оспариваемый выговор за "дискриминацию" профессора Виталия Сорокина не содержит никаких правовых оснований, поскольку декан имеет право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Однако вуз считает, что премия в прошлом учебном году обошла Сорокина безосновательно.