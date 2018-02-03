Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова считает, что самый эффективный для граждан путь решения их проблем — напрямую обращаться к депутатам, ответственным за конкретную территорию, пишет "Парламентская газета".

Парламентарий готовит соответствующие методические рекомендации для граждан.

За каждой территорией закреплены областные и районные законодатели, за округами — одномандатные депутаты от своих избирательных округов, за группами регионов — избранные по партийным спискам депутаты и сенаторы.

"Они хорошо информированы о состоянии дел на конкретной территории и мотивированы выражать мнение ее жителей, но для этого самим гражданам надо не забывать о возможности к ним обратиться", — отметила Епифанова.