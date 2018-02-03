Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села заявила, что урбанизация — во многом естественный процесс, но с точки зрения государственных интересов к нему надо относиться очень взвешенно, пишет "Парламентская газета".

Матвиенко отметила, что негативную тенденцию убыли населения и сокращения трудовых ресурсов в сельской местности преодолеть пока не удаётся.

"Наша палата последовательно настаивает на том, что одним из ключевых направлений государственной политики должно быть выравнивание социальных диспропорций", — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что не согласна с "отдельными управленцами-теоретиками", которые считают, что надо сохранять только сельские поселения с эффективными хозяйствами.

"На мой взгляд, такая позиция недальновидна. Тем более что современные технологии позволяют работать удаленно. И многие горожане этим уже пользуются, предпочитая здоровый сельский образ жизни городской сутолоке. Село никак нельзя оценивать только с позиции экономической эффективности. От его развития во многом зависит сохранение нашей самобытности, нашего здоровья, нашей культуры и традиций", — считает председатель Совета Федерации.

По оценке Росстата, численность населения РФ за 10 лет выросла почти на 4 млн (со 142,8 млн чел. в 2007 года до 146,8 млн чел. в 2017 году). При этом число жителей села сократилось с 38,1 млн человек до 37,8 млн человек. А за сто лет — с 1917 года — сельское население составляло 83% всего населения России, в 2017 году — 27%.