Министерство образования и науки прорабатывает вопрос о необходимости дополнительных требований по безопасности в школах. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Специалисты Минобрнауки занимаются анализом дополнительных требований к обеспечению охраны школ, повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, осуществляющих охранную деятельность.

В сообщении подчеркивается, что в рамках прорабатываемых мер будут учитываться лучшие региональные практики работы психологических служб, современные научно-практические разработки ученых Российской академии образования, а также ведущих психологических вузов.

По словам замглавы Минобрнауки Татьяны Синюгиной, для обеспечения профессиональной охраной всех школ потребуется около 101 млрд рублей.