Министерство образования и науки прорабатывает вопрос о необходимости дополнительных требований по безопасности в школах. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Специалисты Минобрнауки занимаются анализом дополнительных требований к обеспечению охраны школ, повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, осуществляющих охранную деятельность.
В сообщении подчеркивается, что в рамках прорабатываемых мер будут учитываться лучшие региональные практики работы психологических служб, современные научно-практические разработки ученых Российской академии образования, а также ведущих психологических вузов.
По словам замглавы Минобрнауки Татьяны Синюгиной, для обеспечения профессиональной охраной всех школ потребуется около 101 млрд рублей.
Комментарии
МВДовские начальники карманы оттопырили неслабо. Надо школьников вооружать и учить применять оружие, а "охрану" из школ вон
Надо школьников вооружать и учить применять оружие,
Вообще-то, идея охраны появилась из-за того, что школьники как раз вооружены и умеют применять оружие против школьников же. Предлагаете повысить квалификацию вооружённых школьников?
3.02.2018 07:43
- гость -
Сейчас вооружены только преступники, а нужно вооружить всех законопослушных граждан!
А нельзя принять закон, приравнивающий все учебные заведения к спец. объектам, на которых запрещается ношение, применение и т.д. И срок нормальный за это!!!!! 101 млрд всяко не понадобится! Телефонный терроризм - вмиг приняли закон!!!
Да это опять на родительский карман ляжет. У школы денег нет, а там где есть, по другим нуждам расходятся.
У нас директор чуть ли не в ноги родителям кланяется, чтобы обеспечить всё то, что требуют свыше. А если денег не хватает — не умеете работать с родителями.
Последние случаи доказали, что пользы от охраны школ просто нет. По уму вместо увеличения финансирования их бы разогнать к чертям.
Интересно что последние преступления совершены школьниками, которых пропустила бы любая охрана.Воспитывать детей нужно, причём жёстко, в российских традициях.
Сто ярдов на бестолковых охранников! все что могу власти -это деньгами все померить и смех и грех, не то деградируют не то насмехаются над народом
Традиционно росияне детей воспитывали ремнем, а вот вседозволенность приводит к плачевным последствиям