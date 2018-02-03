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Австралийские учёные из Института мозга в Университете Квинсленда выяснили, что громкий храп опасен для здоровья. Он в три раза увеличивает риск развития слабоумия и в два — болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Daily Mail.

Специалисты выяснили, что при храпе мозг недополучает кислород, в результате чего клетки постепенно умирают, это и приводит к данным заболеваниям.

Как сообщал Лайф, ранее специалисты из Рочестерского университета выяснили, что алкоголь защищает мозг от воспалений и выводит из него токсины, что снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.