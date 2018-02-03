Фото: motto.net.ua
В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, выложенные в соцсети Weibo, передает РИА Новости.
Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами. Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.
На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.
Комментарии
А в других зоопарках питонов кормят сеном? Или заранее убитая тёлка или свинья - более человечно? Не пора ли всем этим зоозащитникам поставить мозги на место, заняться настоящим делом и прекратить терроризировать общество.
09:28, кошки и собаки считаются домашними животными. Пусть кроликами кормят.
кролики тоже есть декоративные, тоже много у кого живут!
кролики тоже есть декоративные, тоже много у кого живут!