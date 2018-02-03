Фото: motto.net.ua

В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, выложенные в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами. Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.

На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.