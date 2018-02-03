Фото: korabley.net

В Барнауле продолжают поиски провалившегося под лед ребенка. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, информация о пропаже ребенка появилась 1 февраля текущего года. Мальчик провалился под лед в районе дамбы на реке Барнаулка.

В ходе поисково-спасательных мероприятий была обследована береговая линия, совершено 14 погружений водолазов ПСО на акваториях, на месте работали специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

2 февраля поиски продолжались. Было совершено 15 погружений водолазов. Поиски оказались все еще безрезультатны. В них задействованы 29 человек и восемь единиц техники.

Подчеркивается, что 3 февраля поисковые работы продолжатся.

Добавим, что следователи проводят проверку по факту произошедшего.