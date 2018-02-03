Фото: korabley.net
В Барнауле продолжают поиски провалившегося под лед ребенка. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Напомним, информация о пропаже ребенка появилась 1 февраля текущего года. Мальчик провалился под лед в районе дамбы на реке Барнаулка.
В ходе поисково-спасательных мероприятий была обследована береговая линия, совершено 14 погружений водолазов ПСО на акваториях, на месте работали специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.
2 февраля поиски продолжались. Было совершено 15 погружений водолазов. Поиски оказались все еще безрезультатны. В них задействованы 29 человек и восемь единиц техники.
Подчеркивается, что 3 февраля поисковые работы продолжатся.
Добавим, что следователи проводят проверку по факту произошедшего.
Комментарии
Водолазы в Барнаулке? Может это какая то не та Барнаулка у которой уровень воды по колено?
3.02.2018 09:47
- гость -
Барнаулка - речка такая что метр идешь по колено, а через метр может быть 3 метра.
"провалившегося под лет ребенка"
вам не стыдно? допускать столь дикие ошибки??? начальная школа, 2 класс